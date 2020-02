Messi, quando Capello provò a portarlo a Torino: “Lo chiesi in prestito a Rijkaard”

TORINO- Ancora da sciogliere i dubbi sul futuro di Lionel Messi che, a sorpresa, potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione. L’argentino, tra le altre squadre, è stato accostato anche alla Juve, che avrebbe potuto prenderlo già qualche anno fa. Parola di Fabio Capello che, ai giornalisti presenti al Bilbao International Football Summit, ha svelato un retroscena: “Chiesi a Rijkaard se potesse prestarmelo per un anno. Lo vidi durante un’amichevole tra la Juve e il Barcellona in estate e mi colpì subito. Un 18enne con quella personalità non lo avevo mai visto prima e avrei voluto averlo con me. Il Barcellona aveva già tre stranieri in rosa e non potevano farlo firmare per questo, ma Frank mi disse che avrebbero risolto subito la situazione. E così è stato poi”.

