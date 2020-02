Mertens, rinnovo sempre più lontano

TORINO- Non è da escludere il matrimonio, a fine stagione, tra la Juventus e Dries Mertens. L’attaccante belga, in scadenza di contratto a giugno, è oggetto del desiderio di Maurizio Sarri, che vorrebbe tornare a lavorare con lui e la situazione in casa Napoli potrebbe favorire questo scenario. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il rinnovo tra il numero 14 e il club azzuro sarebbe sempre più lontano a causa delle alte richieste di ingaggio (7 milioni). Attenzione, però, alla concorrenza di Inter e Roma.