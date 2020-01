Mertens, possibile offerta del Chelsea

TORINO- Il Napoli è ormai ad un passo dall’acquisto di Andrea Petagna per il proprio attacco. Il club azzurro, che conta ora ben quattro centravanti in rosa, dovrà inevitabilmente cedere qualcuno e il principale indiziato sarebbe Dries Mertens. Il belga, negli scorsi giorni, era stato accostato anche a Juventus e Inter, ingolosite dalla possibilità di mettere le mani sul suo cartellino a parametro zero in estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il Chelsea starebbe provando ad anticipare i due club, offrendo un indennizzo di circa 7 milioni per avere l’ex Psv a disposizione sin da subito.