Mertens, l’ultima idea di Paratici per l’attacco

TORINO- In estate la Juventus avrà bisogno di aggiungere forze nuove al proprio reparto offensivo. Bianconeri al lavoro su diverse piste, tra cui quella che porterebbe al suggestivo ingaggio di Dries Mertens, in rotta con il Napoli. Il belga, al momento alle prese con un infortunio che sta curando in Belgio, continua a slittare il suo rientro in Italia e in estate potrebbe salutare il club partenopeo. Secondo Repubblica Paratici starebbe seriamente pensando di riunire il folletto fiammingo al suo mentore Maurizio Sarri, sotto la cui ala ha vissuto sicuramente le stagioni migliori. Possibile colpo a parametro zero, visto il contratto in scadenza a giugno.