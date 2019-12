Mertens lontano dal rinnovo: la Juve c’è

TORINO- Situazione ancora non del tutto sotto controllo a Napoli, nonostante il passaggio di testimone da Carlo Ancelotti a Rino Gattuso. Aurelio De Laurentiis è infatti ancora alle prese con la grana dei rinnovi, in particolare quello di Dries Mertens. L’attaccante belga, punto fermo del club da ormai 7 stagioni, andrà infatti in scadenza a giugno e l’accordo per il prolungamento sembra essere molto lontano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l’ex Psv chiederebbe un triennale, mentre il numero uno partenopeo sarebbe disposto ad estendere l’accordo solamente per altri due anni. La Juve, con Sarri in panchina, segue da vicino la situazione, così come Roma, Inter e Lazio. Ma attenzione perché, proprio poco fa, Gianluca Di Marzio ha sganciato una nuova bomba di mercato, tutto confermato: “Contatti in corso, siamo ai dettagli!” >>>VAI ALLA NOTIZIA