Mertens, cambia tutto: ora il rinnovo è la soluzione più plausibile

TORINO- Cambia nuovamente la situazione legata al futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga, nelle ultime settimane, avrebbe ritrovato pace e serenità in casa Napoli e ora potrebbe decidere di non cambiare aria a fine stagione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che parla di un possibile rinnovo biennale per evitare l’addio a parametro zero a luglio. La Juve, accostata al giocatore in questi mesi, segue la situazione da vicino.

