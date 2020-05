Merkel verso sì alla Bundesliga, Neuer: “Ora responsabili”

TORINO – “Gli occhi del mondo, e non solo quelli del calcio, su Angela Merkel”: cosi’ la Frankfurter Allgemeine Zeitung titola sull’attesa decisione della Cancelliera tedesca che oggi annuncia quali riaperture sono previste dalla fase del lockdown, Bundesliga compresa. Il si’ alla ripresa dal campionato di calcio, dal 15 maggio o al massimo dalla settimana successiva, e’ previsto da tutti i media tedeschi, e anche da un documento di accordo tra governo centrale e Laender di cui parla la France Press; sarebbe la conseguenza del si’ al riavvio del campionato dato la settimana scorsa dai ministri dello sport delle 16 regioni. “Ora per noi calciatori arriva l’epoca di una nuova responsabilità”, è l’appello lanciato sempre dalle colonne della Faz da Manuel Neuer, portiere del Bayern e capitano della nazionale tedesca. “La responsabilità della nostra professione è tutta nelle nostre mani – dice Neuer – Il protocollo di sicurezza stabilito per la ripresa è il migliore possibile, e deve esser chiaro che è importante per gli altri, ma anche per noi”. Neuer ha parlato anche delle critiche al mondo del calcio dopo il video di Kalou, dell’Hertha Berlino, che negli spogliatoi stringeva mani, non rispettava le distanze e irrideva la società. “Spetta a ciascuno di noi, all’interno della squadra e nello staff, interpretare queste regole nella maniera più disciplinata possibile: le critiche che arrivano da fuori ci aiutano a capire quanto sia importante tutta questa situazione”. (ANSA).

