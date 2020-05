Mercato, trovato l’accordo di massima: ora la stretta finale! – News Juve

News Juve, calciomercato: intesa raggiunta, ora lo sprint finale

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – In attesa di capire cosa succederà per quanto riguarda il calcio italiano e se la stagione potrà concludersi regolarmente, c’è sempre il tema calciomercato che arricchisce le cronache quotidiane e che rimane assolutamente d’attualità. In questo periodo infatti molte squadre sono impegnate a programmare il futuro e la Juventus non fa di certo eccezione. Occhio dunque ai movimenti di Fabio Paratici, che si starebbe preparando preventivamente il terreno per l’assalto a molti dei suoi obiettivi. Per uno di questi in particolare, la strada sarebbe già in discesa: stiamo parlando di Federico Chiesa, pallino di vecchia data della Juve che già la scorsa estate è stata ad un passo dall’acquisto del talento della Fiorentina. Ora Paratici è pronto a tornare alla carica e, come riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero già raggiunto un accordo di massima con l’entourage di Chiesa: una bozza d’intesa sulla base di un contratto pluriennale (dovrebbero essere 5 anni, ndr.) e un ingaggio importante. Adesso ovviamente c’è da convincere Commisso che comunque, dopo alcune resistenze iniziali nei confronti della Juve, ultimamente sembra aver nettamente ammorbidito le sue posizioni e aver aperto ad un possibile affare tra i due club. Il problema principale è però che la Fiorentina vorrebbe monetizzare la cessione di Chiesa (valutato circa 60/70 milioni di euro), mentre l’idea di Paratici è quella di far rientrare alcune contropartite tecniche nella trattativa per abbassare la parte cash: in ballo potrebbero entrare Mandragora, Romero e Rugani, nomi graditi alla Viola. Si continua a lavorare, ma intanto la Juventus avrebbe fatto importanti passi avanti per Chiesa. Ma non è ancora tutto. Nel mirino di Paratici infatti sarebbero finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato pubblicato nelle scorse ore >>>VAI ALLA NOTIZIA