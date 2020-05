Mercato, Pogba bianconero: ci sono grossi aggiornamenti! – News Juve

News Juve, sviluppi di calciomercato riguardo Paul Pogba

MERCATO JUVE, ULTIME NOTIZIE – Non è certo un mistero o una novità: Paul Pogba è stato, è e sarà ancora uno dei più grandi obiettivi di calciomercato della Juventus. Anche in vista della prossima sessione di mercato il Polpo rimarrà in cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora ed è destinato ad infiammare le cronache estive a livello internazionale. Già perché il campione francese non interessa solamente alla Juve ovviamente: su di lui rimangono in forte pressing anche PSG e soprattutto Real Madrid, ma anche Beppe Marotta starebbe cercando di inserirsi per tentare di portarlo a Milano, sponda nerazzurra ovviamente. Uno scenario che nessuno alla Juve vorrebbe si concretizzasse, anche se al momento – almeno per quanto ci risulta – la pista nerazzurra sembra essere solamente una semplice suggestione e nulla più. Ma le notizie riguardo la telenovela Pogba continuano a susseguirsi e anche in queste ultime ore sono arrivati sviluppi importanti. Andiamo con ordine.

Un aggiornamento importante è arrivato direttamente dalla Spagna, dove la stampa locale assicura che il prezzo del cartellino del buon Paul è nettamente calato. Per strapparlo al Manchester United dunque non servirebbero più quei famosi 100 milioni di cui spesso si è parlato, ma di una cifra intorno ai 70. Sempre elevatissima, per carità, ma comunque ben più abbordabile. Soprattutto se nell’affare con lo United venissero inserite anche delle contropartite tecniche. Ed è qui che rientra in gioco la Juventus, con Paratici che punta proprio su questo fattore: il CFO bianconero vuole fare un mercato di scambi e la Vecchia Signora potrebbe mettere sul piatto della bilancia alcuni nomi molto graditi ai Red Devils. Ovviamente non quello di Dybala, sogno proibito ma mai nascosto del club inglese che però è destinato a rimanere tale: la Juve punta sull’argentino e vuole blindare la sua Joya. Si è parlato invece di Pjanic, che però al momento sembra essere conteso soprattutto da PSG e Barcellona. Anche Douglas Costa, Alex Sandro, Bernardeschi e Ramsey potrebbero essere nomi spendibili e che già in passato sono stati accostati allo United, ma ce ne sarebbe un altro che piace davvero tanto a Ole Gunnar Solskjaer. Come riportato infatti dal The Sun, il Manchester United avrebbe messo seriamente nel mirino Adrien Rabiot: il centrocampista francese sarebbe un reale obiettivo degli inglesi, con la Juve che potrebbe realizzare un’enorme plusvalenza con la sua cessione. Sempre i media d’oltremanica parlano di una richiesta di 40 milioni di euro da parte della Vecchia Signora per lasciar partire il classe ’95. Ma Paratici potrebbe utilizzare la carta Rabiot (magari in accoppiata con un altro dei nomi citati poco fa) per tentare l’assalto definitivo a Pogba: una mossa che consentirebbe alla Juventus di bruciare la concorrenza e assicurarsi finalmente il Polpo senza dover sborsare cifre improponibili, soprattutto nell’attuale mercato gravemente condizionato dall’emergenza coronavirus. La suggestione è interessante, il match per Pogba è aperto e durissimo: vincerà chi avrà l’idea migliore e Paratici ha alcuni assi nella manica da potersi giocare. Ma non è ancora tutto. Nel mirino del CFO bianconero – oltre a Pogba – sarebbero infatti finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato pubblicato nelle scorse ore >>>VAI ALLA NOTIZIA