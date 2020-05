Mercato, nome nuovo: Paratici pronto a offrire due giocatori! – News Juve

News Juve, aggiornamenti di mercato: spunta una sorpresa

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ULTIME NOTIZIE – Il prossimo mercato, si sa, non sarà come quelli precedenti. L’emergenza coronavirus ha cambiato le carte in tavola e ha colpito tutti, compresi i club calcistici che dovranno trovare nuove vie e alternative per costruire le rose in vista del prossimo anno. Serviranno quindi idee e strategie che garantiscano risultati senza troppi esborsi in denaro. Come ha confermato anche Paratici, il calciomercato della Juventus che verrà sarà fatto soprattutto di scambi e per questo il CFO bianconero è in continuo contatto con varie società per capire la fattibilità di alcune operazioni. Tra i vari nomi sul tavolo, in queste ore ne è spuntato uno nuovo: una nuova idea appunto, per la quale la Juve starebbe valutando uno scambio di giocatori. Come riportato da TuttoAtalanta, nel mirino bianconero adesso sarebbe finito anche Robin Gosens, uno dei migliori esterni mancini della Serie A per prestazioni, rendimento e numeri. La Vecchia Signora in effetti è alla ricerca di un vice Alex Sandro affidabile e il profilo del tedesco classe ’94 sembrerebbe essere gradito dalle parti della Continassa. Tanto che, sempre secondo la stessa fonte, Paratici starebbe facendo veramente sul serio per lui e sarebbe disposto ad offrire all’Atalanta i cartellini di Cristian Romero e di Rolando Mandragora. Entrambi i giocatori rientreranno a Torino, ma il loro futuro in bianconero sembra essere molto incerto: molto più probabile invece che la Juventus cerchi di inserirli in alcune trattative di scambio, proprio nell’ottica – come dicevamo prima – di un mercato incentrato proprio su questo tipo di operazioni. Occhio dunque alla candidatura di Gosens, nuovo nome molto interessante per la Juve. Vedremo come evolverà la situazione, ma nel frattempo c’è anche tantissima altra carne al fuoco per quanto riguarda il prossimo calciomercato bianconero. Nel mirino di Paratici infatti sarebbero finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato pubblicato nelle scorse ore >>>VAI ALLA NOTIZIA