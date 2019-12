Mendes: “Ronaldo il migliore al mondo, fosse rimasto al Real avrebbe vinto il pallone d’oro”

TORINO- In occasione della premiazione per il Golden Boy, Jorge Mendes è stato insignito del trofeo per il miglior procuratore europeo del 2019. Inevitabile, che durante la sua intervista ai giornalisti presenti, il potente agente parlasse anche della situazione di Cristiano Ronaldo: “È il miglior giocatore del calcio mondiale. Ha trasformato il calcio. Prima di lui il Portogallo non aveva vinto nulla, poi ha alzato al cielo Europeo e Nations League. Anche al Real, quando arrivò nel 2009, cambiò tutto di fronte ad un Barcellona che dominava in Spagna. Arrivato lui, i blancos hanno vinto 4 volte la Champions. Pallone d’oro? Lo meritava Cristiano e credo che, se fosse rimasto al Real, lo avrebbe vinto. Per me è un’ingiustizia che lo abbiano dato a Messi, ma la vita è così. Nel 2020 credo che toccherà quota 110 gol in Nazionale e spero possa tornare a vincere il pallone d’oro”.