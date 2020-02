McManaman: “Per Zidane la Juve potrebbe essere un’opzione, ma Sarri sta andando bene”

TORINO- Steve McManaman, ex stella di Liverpool e Real, ha parlato del possibile futuro in panchina dell’amico Zidane ai microfoni di HorseRacing.net: “Credo abbia ricevuto delle promesse dal Real per tornare e, se dovessero essere infrante, potrebbe andarsene. Juve? Ha giocato in Italia, parla bene la lingua ed è un idolo, potrebbe essere facile per lui. Conosce bene Cristiano Ronaldo e l’ambiente, anche se Maurizio Sarri al momento sta facendo un buon lavoro, visto che sono in testa alla classifica. Tutti vorrebbero uno come Zizou in panchina, perchè ha già vinto tutto e in pochissimo tempo”.