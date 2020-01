Mbappe: “Zidane e Ronaldo i miei idoli”

TORINO – L’attaccante del PSG Kylian Mbappè ha presentato a Parigi la Inspired by KM Foundation , il cui scopo è quello di proteggere 98 bambini di età compresa tra 9 e 16 anni, fino a quando non saranno inseriti nel mondo del lavoro.

“Voglio restituire qualcosa alla società. Io sono privilegiato perché trasformo la mia passione in un mestiere. Non lo faccio per l’immagine, lo faccio di cuore. Il mio obiettivo è raggiungere i bambini e regalargli un sorriso. Non ho creato questa Fondazione per delegarla a qualcuno. Certo, il calcio viene prima, ma riuscirò a ritagliarmi il tempo che serve. Sarò comunque sempre presente anche se non ci sarò fisicamente. Non è un qualcosa legato solo al calcio. Aiutiamo i ragazzi a inseguire e realizzare loro sogni”.

IDOLI – "Beh, ho avuto delle fasi. Da bambino era Zidane. Se sei un ragazzo e sei francese, il tuo idolo non può che essere Zidane. Dopo ho apprezzato Cristiano e ho avuto la fortuna di affrontarlo. In questa stagione voglio centrare il triplete, non sarebbe affatto male. vincere la Champions League con il PSG. Quindi voglio vincere il Campionato europeo e giocare anche le Olimpiadi."