Mbappé, Psg pronto a blindarlo con un ricco rinnovo

TORINO- Come riportato dalla stampa francese, il Psg si sta preparando ad una maxi-rivoluzione della rosa che avrà luogo in estate. Il club parigino, infatti, vorrebbe dare inizio ad un nuovo ciclo di vittorie, con l’obiettivo di aggiungere alla bacheca anche la Champions League. Per questo, l’unico calciatore intoccabile sarà Kylian Mbappé, accostato anche alla Juventus in questi mesi. Per il baby-fenomeno è pronta una ricca offerta per il rinnovo.

