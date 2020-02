Mbappè, nel futuro c’è il Real

TORINO- La Juventus, per l’attacco del futuro, continua a sognare il possibile arrivo di Kylian Mbappè. Il talento francese, ormai star affermata del calcio europeo, è in rotta con il Psg, dove non ha più un buon rapporto con il tecnico Tuchel e a fine stagione potrebbe decidere di cambiare aria. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, però, è più probabile vederlo con la maglia del Real che con quella bianconera. La grande stima per Zidane e la possibilità di essere l’erede di Ronaldo con i blancos, infatti, tentano e non poco l’ex Monaco.