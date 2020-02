Mbappè, il Psg lavora al rinnovo

TORINO- Il sogno della Juventus per il post Cristiano Ronaldo, inutile nasconderlo, si chiama Kylian Mbappè. La giovane stella francese è considerata una dei pochi calciatori a poter raggiungere i livelli del fuoriclasse portoghese, la cui carriera è ormai alle battute finali. Se già la strada per arrivare all’ex Monaco parte in salita, dopo le notizie provenienti dal quotidiano spagnolo As la situazione sembra complicarsi ulteriormente. Il Psg, infatti, starebbe pensando di offrire un maxi-rinnovo alla sua stella, con ingaggio pronto a sfiorare i 50 milioni di euro a stagione.

