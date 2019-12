Mauro: “La Juve non merita processi, ma la sconfitta è stata brutta. Perchè De Ligt non ha giocato?”

TORINO- Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato la sconfitta della squadra di Sarri in supercoppa ai microfoni di Repubblica: “Il fatturato non vince mai, sia che alleni chi ne ha di meno, sia che alleni chi ne ha di più. Come cerca di predicare Sarri, o la Juve sta più corta tra i reparti o non può praticare questo tipo di calcio. Bonucci e Demiral dovevano essere più alti, la squadra è risultata sfilacciata e improduttiva. La mia domanda, però, è un’altra: perchè De Ligt non ha giocato? 80 milioni per acquistarlo e in supercoppa viene messo in panchina. Certo, inutile fare processi, questa squadra non ne merita. Però la sconfitta è stata brutta, il primo trofeo stagionale è sfumato”.