Mauro: “Juve sconcertante a Napoli, squadra lenta e macchinosa”

TORINO- Massimo Mauro, ai microfoni di Repubblica, ha così commentato il deludente ko per 2-1 della Juventus a Napoli nel posticipo di domenica sera: “A Napoli ho visto una Juve sconcertante. La squadra era troppo lenta e macchinosa, con la squadra che teneva le distanze tra i reparti. Pjanic e Bentancur sono gli unici che hanno provato a fare qualcosa. Cuadrado tiene troppo palla e diventa dannoso, Matuidi confuso, Alex Sandro impalpabile, Bonucci e De Ligt che hanno ancora qualche problema in fase difensiva. Sarri? Nella gara più attesa da lui, ha portato la squadra dove è diventato grande ma senza mostrare nulla di quello che aveva fatto in quei tre anni”.