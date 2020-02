Mauro: “Juve lenta, il centrocampo non ingrana. Ronaldo però la decide sempre”

TORINO- Massimo Mauro, un passato in bianconero come centrocampista, ha parlato della Juventus sulle pagine di Reupbblica: “Nella prima mezz’ora contro la Fiorentina la Juve non ha tirato in porta, poi il rigore ha cambiato la partita e i viola si sono aperti. La squadra, però, mi sembra lenta e i centrocampisti fanno fatica a cambiare passo. Bentancur e Pjanic sono troppo compassati, Cuadrado se porta palla non riesce a incidere. Bene De Ligt e Bonucci oltre al solito Ronaldo che, anche con qualche acciacco in più, la decide sempre”.