Mauro: “Allucinante non ricordare Anastasi. Juve? L’abitudine a vincere fa la differenza”

TORINO- Massimo Mauro è stato ospite negli studi di Radio24. Il ricordo di Pietro Anastasi e la Juventus sono stati, per l’ex centrocampista, i temi principali dell’intervista: “Allucinante non aver ricordato Pietro su tutti i campi, qui la colpa è di chi comanda. Doveva essere un ordine il minuto di silenzio. Juve? De Ligt sta prendendo fiducia, Pjanic fa sempre la cosa giusta e il tridente è qualcosa di fantastico. L’abitudine a vincere sta facendo la differenza con l’Inter al momento. Squadra più in forma? Sicuramente la Lazio, che riesce a mettere in difficoltà anche una difesa forte come quella bianconera”.