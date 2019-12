Mauri: “Juve senza equilibrio, Sarri dovrà essere bravo a trovarlo”

TORINO- Ai microfoni di Radiosei, l’ex centrocampista e capitano della Lazio Stefano Mauri ha parlato della situazione in casa Juve: “Ai bianconeri manca equilibrio, che invece non era assente ai tempi di Allegri. Sarri a Napoli ha trovato e allenato un grande gruppo, ora dovrà essere bravo a replicare il suo lavoro. Quando hai i campioni in rosa non devi insegnare nulla, devi solo trovare il modo di farli coesistere. Sarri non ha capito che la forza della Lazio è sulle fasce e ha pagato dazio perdendo la partita. Ora i biancocelesti non dovranno farsi prendere troppo dall’entusiasmo, rimanendo con i piedi per terra e continuando a lavorare duramente”.