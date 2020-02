Matuidi, spunta l’opzione Lione

TORINO- Ancora dubbi sul futuro di Blaise Matuidi. Il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus, avrebbe dato la sua priorità al rinnovo, che però sta tardando ad arrivare. Ecco quindi che, stando a quanto riportato da Tuttosport, non sarebbe impossibile vedere l’ex Psg trasferirsi in estate. Prima destinazione possibile è il Lione, pronto a riportarlo in patria cercando di sfruttare gli ottimi rapporti tra il presidente Aulas e Andrea Agnelli.

