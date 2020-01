Matuidi a Rai Sport: “Siamo pronti a fare una bella gara, con il Parma non è facile giocare”

TORINO – Matuidi ha parlato nel prepartita di Juventus-Parma ai microfoni di Rai Sport affrontando i seguenti argomenti: “Partita importante che vale tre punti. Noi siamo pronti a fare una bella gara contro una squadra contro cui non è facile giocare. Siamo pronti, giochiamo in casa e dobbiamo fare il nostro gioco. Come migliorare il girone d’andata? Con il lavoro. Dobbiamo giocare il nostro calcio ed essere attenti sulle loro ripartenze. Il Parma è bravo e dovremo stare attenti su questo”.