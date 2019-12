Matuidi, selfie con Trezeguet ricordando i mondiali vinti

TORINO- Juventus al lavoro a Riad, dove domani affronterà la Lazio nella finale di supercoppa italiana. Bianconeri che, però, allo stesso tempo hanno avuto modo di inaugurare l’Academy proprio nel capoluogo arabo, grazie alla presenza del brand ambassador David Trezeguet. L’ex attaccante francese, presente al seguito della squadra di Maurizio Sarri, è stato immortalato dal connazionale Blaise Matuidi in un selfie poi apparso sui social del centrocampista. Punto in comune, oltre alla nazionalità, è la vittoria di un mondiale a testa, come ricordato dal numero 14 con le date “1998-2018”: