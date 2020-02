Matuidi, rinnovo sempre più vicino

TORINO- Nonostante non sia partito dal primo minuto nella gara contro la Fiorentina, Blaise Matuidi è sempre ritenuto un elemento importante per la Juventus. Il centrocampista francese, nei piani di Maurizio Sarri, è ormai un titolare e per questo la dirigenza starebbe pensando di prolungare il contratto in scadenza questa estate. I primi contatti con Mino Raiola sono stati avviati ormai da tempo e tutto fa presagire ad un ulteriore annata insieme, per continuare a riempire la bacheca di trofei.