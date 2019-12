Matuidi, presto incontro per il rinnovo

TORINO- In casa Juventus, con il mercato alle porte, è anche tempo di pensare ai rinnovi. Tra i giocatori ancora in bilico c’è Blaise Matuidi, diventato titolare dell’undici bianconero dopo le numerose voci di addio in estate. Il francese andrà in scadenza di contratto a giugno ma, nonostante l’età non più verdissima, l’idea è quella di continuare ulteriormente insieme. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per questo, nelle prossime settimane ci saranno contatti tra la dirigenza juventina e il procuratore Mino Raiola per trovare un punto d’accordo.