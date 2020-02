Matuidi: “Non è mai facile vincere qui, continuiamo così nella ripresa”

TORINO- Al termine del primo tempo di Spal-Juventus, conclusosi con il risultato di 0-1 grazie alla rete di Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Partita difficile, non è mai facile venire qui e riuscire a vincere. Siamo in vantaggio per 1-0, dobbiamo continuare così anche nel secondo tempo. È una vera e propria battaglia, soprattutto a centrocampo, ma stiamo andando bene”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<