Matuidi: “La Juve ha fatto valere l’opzione di rinnovo. Mai avuto dubbi, sento la fiducia di tutti qui”

TORINO- Blaise Matuidi, ai microfoni di Sport24, ha confermato la propria permanenza alla Juve per un altro anno: “Il club ha deciso di far valere l’opzione di rinnovo di un anno presente nel mio contratto. Non ho mai avuto dubbi su questo, sento la fiducia di tutti qui. Su questa mia scelta ha influito la mia famiglia, che ama questa città. Aouar? Sa giocare per gli altri, è un giovane interessante e con grandi qualità”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<