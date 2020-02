Matuidi, il futuro è ancora a Torino

TORINO- Dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo di Szczesny, arrivato in settimana, la Juventus lavora per risolvere le situazioni degli altri elementi della rosa. Il prossimo a prolungare potrebbe essere Blaise Matuidi, che ha fin qui trovato molto spazio in campo. Il francese, il cui accordo scadrà a giugno, potrebbe restare per un’ulteriore stagione a Torino. Dettagli ancora da definire ma, come dichiarato dal procuratore Raiola, ci sono ancora pochi dubbi.

