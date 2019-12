Matuidi, il francese si avvicina al rinnovo

TORINO- Tempo di rinnovi in casa Juventus, con i bianconeri che hanno diverse situazioni ancora in bilico. Tra i giocatori il cui futuro non è ancora certo c’è Blaise Matuidi, ormai punto fermo dell’undici di Maurizio Sarri dopo un’estate passata tra le voci di mercato. A richiederne il prolungamento sarebbe stato proprio lo stesso tecnico toscano, che ritiene ormai il francese uno degli imprescindibili del club bianconero. Nelle prossime settimane, la dirigenza dovrebbe far partire i contatti con Mino Raiola, procuratore dell’ex Psg.