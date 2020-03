Matuidi festeggia ancora: “Mi sono svegliato così”

TORINO – La grande vittoria di ieri sera ha restituito fiducia a tutto l’ambiente bianconero. Tra i migliori in campo nel derby d’Italia c’è sicuramente Blaise Matuidi, autore di una prova eccezionale su entrambi i lati del campo. Il francese non ha voluto spegnere l’entusiasmo che aleggia intorno alla Juventus, e ha postato una foto su Instagram che lo ritrae nel pieno di un’esultanza. “Mi sono svegliato così” – scrive Matuidi, che non smette di festeggiare la grande vittoria di ieri sera. Ma attenzione perché, proprio dopo la vittoria nel derby d’Italia, è arrivata anche un’altra grandissima novità in casa bianconera: accordo vicinissimo, finalmente ecco la notizia che tutti i tifosi bianconeri stavano aspettando! >>>VAI ALLA NOTIZIA