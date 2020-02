TORINO- In panchina nell’ultimo match contro la Fiorentina, Blaise Matuidi non è però uscito dalle rotazioni di Maurizio Sarri. Il centrocampista francese è infatti considerato uno degli intoccabili dell’undici titolare e, per questo, molto presto la dirigenza juventina si incontrerà con Mino Raiola per discutere dei dettagli del rinnovo. Con un contratto in scadenza a giugno, la volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme per almeno un altro anno.