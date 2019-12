Martina (ag.Buffon): “Inter un problema per la Juve, Paredes sarebbe un acquisto intelligente”

TORINO- Silvano Martina, procuratore tra gli altri di Gigi Buffon, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della situazione in casa Juventus: “La classifica impone un campionato diverso dagli altri. La Juve era abituata a dominare, ma adesso c’è un problema che si chiama Inter. Conte ha accorciato subito le distanze e non ha sicuramente intenzione di fermarsi qui. Vidal? Ha personalità, gol e conosce la Serie A, quindi sarebbe un acquisto che alzerebbe notevolmente il livello dei nerazzurri. Barella è un ottimo giocatore e l’arrivo del cileno ne esalterebbe di più le qualità. Paredes? L’assenza di Khedira è pesante, perchè nonostante le critiche garantisce equilibrio e protettura alla difesa. Paredes sarebbe un acquisto intelligente, anche se ha altre caratteristiche, perchè conosce bene il campionato. A gennaio non conta chi arriva, ma come”.