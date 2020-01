Martina (ag.Buffon): “Futuro? Vedremo con la società, ma lui è felice alla Juve”

TORINO- In un’intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, il procuratore Silvano Martina, che da tempo cura gli interessi di Buffon, ha parlato della situazione del portierone bianconero: “Futuro? Non sa neanche lui cosa farà. Nei prossimi mesi vedremo la società e decideremo il da farsi, ma lui è felice alla Juve. Ha 42 anni, ma vederlo in questo stato di forma significa che ha seminato bene durante la sua carriera. Pensava di smettere arrivato a 32 anni, ma gli dissi che sarebbe andato anche oltre. Psg? Escluse le gare con lo United ha fatto una grande stagione. Aveva tante richieste, ma una volta arrivata quella dei bianconeri non ha avuto dubbi. È la scelta migliore per lui e per la sua famiglia”.