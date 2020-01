TORINO – Juventus e Barcellona hanno definito i dettagli dell’operazione Matheus Pereira-Alejandro Marques. Nelle prossime ore sono attese le firme suoi loro nuovi contratti. Intanto, l’attaccante spagnolo di origini venezuelane, è al JMedical per sostenere le visite mediche di rito necessarie per legarsi ai bianconeri. Il “bomber all’italiana” – come pronunciato da Paratici settimana scorsa – si legherà alla Juventus U23.