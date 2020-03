Marotta: “Porte chiuse unica soluzione per il campionato. Juve-Inter? Domenica o lunedì”

TORINO- Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato al termine dell’assemblea di Lega riguardo il recupero delle partite rinviate nelle scorse giornate: “È stata ricreata la giusta armonia in un momento di grande difficoltà per il paese. Il tentativo è portare a termine il campionato con la massima regolarità, ma come vedere lo scenario cambia continuamente e siamo attesa di un nuovo decreto governativo. Quello delle porte chiuse potrebbe essere l’unico strumento per portare a termine il campionato alla luce dell’emergenza. Il consiglio ha ratificato la proposta delle venti società di riprendere le partite sospese, poi sarà la Lega a comunicare le date. Juve-Inter? Domenica o lunedì”.

