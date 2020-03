Marotta: “L’Inter esce danneggiata dal rinvio, a maggio avremo molte gare ravvicinate. Non sappiamo cosa accadrà la settimana prossima”

TORINO- Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare nuovamente del rinvio di Juventus-Inter: “La salute va tutelata e riconosco il momento di grande emergenza che sta attraversando il paese, ma da dirigente il rinvio di queste partite è una scelta incauta e crea uno squilibrio nel calendario. Ci sentiamo danneggiati, perchè la decisione è stata presa senza interpellare le squadre. Il problema è solo quello della Serie A perché il calendario è molto compresso, mentre le altre categorie hanno più libertà. L’equilibrio competitivo viene inficiato con questa decisione. Quando ci sono vincitori e vinti c’è sempre una situazione che non si vede bene, ma l’importante è capire il motivo di queste scelte. Ci sono molti interessi in campo, tra cui quelli dei tifosi e non si sa cosa accadrà la settimana prossima. Del Pino? Non si migliora chiedendo le dimissioni di qualcuno. Noi usciamo danneggiati dalla situazione, perchè a maggio avremo molte gare ravvicinate. Se è stata rinviata questa giornata mi sembra giusto rinviare anche la prossima”.

