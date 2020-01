Marotta: “Anastasi era un emblema del sud, sono certo che anche le istituzioni lo ricorderanno”

TORINO- Presente oggi a Varese in occasione dei funerali di Pietro Anastasi, Beppe Marotta ha voluto lasciare qualche dichiarazione in merito all’ex attaccante bianconero: “Ringrazio Pietro per le emozioni che ci ha regalato, il dolore per la sua scomparsa è molto forte. La sua presenza a Torino ha coinciso con una normalizzazione, era un emblema vero e proprio per il sud Italia e un idolo per i tifosi. Tripletta alla Juve? Ero piccolo, ma quel gesto rimane sicuramente nella storia. Minuto di silenzio? Noi lo abbiamo fatto per rispetto, ma sono sicuro che anche le istituzioni si muoveranno per onorarlo al meglio”.