Marocchino: “Campionato regolare, non tutto può andare sempre secondo le regole”

TORINO- L’ex centrocampista bianconero Domenico Marocchino, negli studi di Rai2, ha detto la sua sul rinvio di Juve-Inter: “Il campionato è regolarissimo. Non può andare tutto sempre secondo le regole, può andar male per qualcuno si e per qualcuno no, ma si è tutti nella stessa situazione. Bisognerebbe capire come mai Dal Pino aveva pensato di rinviare le partite. Accontentare tutti è impossibile però. Uno si alza la mattina e non sa quello che gli succede, poi la sera si capisce se è uomo o non è uomo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<