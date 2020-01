Mario Rui: “Ho un bel legame con Sarri, spero venga accolto bene a Napoli”

TORINO- Ormai pochi giorni ci separano da Napoli-Juventus, uno dei big match della ventunesima giornata di campionato. Bianconeri attesi dalla sfida in casa della maggior rivale degli ultimi anni, in cui il clima sarà certamente più infuocato dalla presenza del grande ex Maurizio Sarri. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il terzino azzurro Mario Rui ha commentato il ritorno al San Paolo del tecnico toscano: “Sono molto felice di aver avuto la possibilità di lavorare insieme a lui, abbiamo un bel legame e mi ha cambiato in tutti i sensi. Spero che i tifosi del Napoli lo accolgano bene, ma penso che ciò accadrà visto tutto quello che ha fatto per questa squadra”.