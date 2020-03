Marcineau: “Juve-Lione? Decideranno le autorità italiane”

TORINO- Roxana Marcineanu, Ministro dello Sport francese, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di giocare il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Juve e Lione a porte chiuse: “La partita tra il Psg e il Borussia Dortmund verrà disputata regolarmente. Al momento non sono previste le porte chiuse, ma non è ancora una decisione definitiva. Juve-Lione? In questo caso, invece, la decisione spetta alla autorità italiane”.

