Marchisio: “Un ciclo così vincente non può non arrivare alla Champions”

TORINO – Claudio Marchisio è stato intervistato da Diletta Leotta per DAZN, nel consueto appuntamento “Linea Diletta”. Il principino bianconero ha parlato anche della sua nuova esperienza alla guida della sua catena di ristoranti: “Il mio chef vuole cambiare ristorante? Dipende come me lo dice: ognuno deve prendere la propria strada. Molti ragazzi vengono a lavorare da noi e per crescere, poi se vogliono cambiare è giusto che lo facciano”.

Su Bonucci dalla Juve al Milan andata e ritorno: “Un senatore aveva deciso di prendere un’altra strada. Lì subentra solamente il totale rispetto verso una scelta personale, che va oltre il rapporto creato nello spogliatoio. Un giocatore può fare delle scelte anche a livello emotivo, familiare, non soltanto sportivo. Quando è tornato alla Juve si potevano montare tantissimi casi, ma quello che conta è sempre il gruppo. Il calcio non si ferma mai, ti dà sempre mille impegni che si presentano subito, dunque bisogna amalgamare subito il gruppo per tornare a vincere insieme”.

Sulla Champions League e sull’avventura in Russia – “Non ho rosicato per non aver vinto l’ottavo scudetto con la Juventus. L”ottavo di fila l’ho vinto in Russia. Ho rosicato molto per non aver vinto la Champions in un ciclo così vincente, come molti miei compagni. Auguro a loro di vincerla, perché chi ha vissuto questi anni di sacrifici lo sa, non può un ciclo così vincente non arrivare alla Champions”.

