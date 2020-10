Marchisio: “Tutta questa incertezza genera solo paura”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio, ha postato una foto sul suo account ufficiale, dove ha commentato il difficile momento che sta attraversando il nostro paese. Di seguito le sue parole.

“Non è semplice, anzi faccio solo fatica ad immaginare la complessità della gestione di una crisi come questa. Ma questa sera quello che per qualcuno può sembrare solo un caos legato ad una partita di calcio, in realtà fa riemergere i nostri più intimi timori di questi ultimi mesi.

Tutta questa incertezza genera solo paura, e non è il momento per averne.

#JuveNapoli”.