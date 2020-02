Marchisio posta su Instagram: “Dal 1986 juventino e…Principino”

TORINO- Il suo addio ormai due anni fa è stato un fulmine a ciel sereno per molti tifosi juventini, che vedevano in lui una bandiera della squadra. Parliamo di Claudio Marchisio che, da parte sua, non ha mai nascosto la delusione per una separazione così improvvisa dalla squadra che ha sempre tifato. Sui social, però, l’ex numero 8 ha sempre mostrato il suo sostegno e tifo alla Vecchia Signora e, anche stavolta, non si è smento. Il suo ultimo post su Instagram lo ritrae infatti in occasione di qualche compleanno fa, con torta rigorosamente a tinte bianconere. La descrizione? “Dal 1986 Juventino e…Principino”: