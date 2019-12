Marchisio non lascia sola la Juve: “Atterrati giusto in tempo per seguire la partita”

TORINO- Quella tra Juventus e Lazio è la partita che assegnerà la supercoppa italiana, primo trofeo della stagione 2019/20. Partita molto attesa, soprattutto dai tifosi di ambo le squadre, tra cui anche uno speciale: Claudio Marchisio. L’ex centrocampista bianconero, da sempre tifoso della Vecchia Signora, non ha alcuna intenzione di perdersi l’incontro e lo ha fatto sapere tramite un post sul proprio profilo ufficiale Twitter. Rientrato dalla Russia, dove era stato in visita in questi ultimi giorni, l’ex numero 8 ha così commentato: “Atterrati giusto giusto in tempo per seguire Juve-Lazio”: