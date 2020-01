Marchisio, modello per un giorno al Pitti di Firenze: “A volte le parole non bastano, servono i colori”

TORINO – Come spesso accade, il calcio e lo sport in generale, vengono a contatto con la moda, quando campioni dello sport, utilizzano la loro immagine o il loro nome per creare nuovi marchi di abbigliamento, come capitato già a Micheal Jordan con la sua linea Air Jordan, o a Cristiano Ronaldo, con il suo logo CR7. Ma c’è anche chi invece prova a diventare modello, anziché creare brand personalizzati, ed è il caso dell’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio che, ha deciso di passare dal campo alla ‘passerella’, postando delle istantanee sul suo account Instagram, le quali lo immortalano durante degli scatti fotografici per la celebre compagnia di moda Pitti di Firenze. Le foto lo ritraggono con un completo vellutato sgargiante, color cammello e con dei calzini rosso fuoco. Sotto al post la seguente frase: “A volte le parole non bastano, servono i colori. RED”. Immediato il commento di un tifoso che scrive così: “Che invidia, è un sogno Pitti ma con i figli che ti impegnano le giornate, più il lavoro, ci vorrebbe un miracolo, soprattutto economico”. Pronta la risposta del Principino che, replica così: “Per me è stata la prima volta e lasciare i bambini non è mai facile. Spero che un giorno tu possa vederlo”.