Marchisio: “Lione squadra da rispettare, con Sarri si stanno vedendo i risultati. De Ligt deve avere possibilità di sbagliare”

TORINO- Claudio Marchisio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato a lungo della situazione attuale in casa Juventus. Queste le parole dell’ex numero 8, tra sorteggi di Champions e tridente bianconero: “Champions? Il Lione non sta attraversando un momento facile. Ha perso due giocatori importanti per infortunio e ha qualche problema con i tifosi, ma resta un club da rispettare e non sottovalutare. E poi hanno Garcia, che conosce bene il nostro calcio e la Juve. Sa che ci sarà da soffrire contro una grande squadra come quella di Sarri. Tridente? Vedere questi giocatori di qualità da fuori è molto bello, ma l’allenatore dovrà essere bravo a trovare l’equilibrio. Con Sarri, però, si stanno iniziando a vedere i risultati. Rabiot? Un grande giocatore, frenato fin qui da qualche problema fisico di troppo. Può crescere ancora molto, deve però adattarsi al calcio italiano prima. De Ligt? Normale ci siano aspettative alte per quanto è stato pagato in estate. Il ragazzo però è molto giovane, deve avere le possibilità di sbagliare per trovare il giusto feeling con i compagni”.