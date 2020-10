Marchisio esalta Nicolussi: “Fai vedere a tutti le tue doti”

TORINO – Quella di ieri è stata l’ultima giornata del mercato estivo, con gli ultimi colpi registrati che, hanno stravolto il panorama calcistico italiano. Tra le ultime manovre da registrare, c’è anche quella che porta Hans Nicolussi Caviglia al Parma. In merito, sono arrivati anche i complimenti dell’ex bianconero Claudio Marchisio che, sui social ha commentato così: “Fai vedere le tue doti. In bocca al lupo! Parma, ottima scelta”. E intanto in casa bianconera si pensa già al futuro. Tra affari rinviati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: tantissimo (grossi) nomi in ballo! >>>VAI ALLA NOTIZIA