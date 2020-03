Marchisio e i social media: “Non riuscivo ad abituarmi”

TORINO- Claudio Marchisio, in una breve intervista concessa ai microfoni di DAZN, ha parlato del rapporto tra i calciatori e i social media: “Si è sviluppata spesso soprattutto negli ultimi anni, specialmente con i giovani che hanno il telefonino incorporato in mano. Ricordo che, anche in passato, si ascoltava la musica per caricarsi prima di una partita. Io cercavo di concentrarmi, poi sono arrivate le cuffie e le casse nello spogliatoio. A questo non riuscivo ad abituarmi”.

