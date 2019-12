Marchiegiani: “La Juve soffre, ma magari tra tre mesi la situazione sarà diversa. Lazio superiore per modo di giocare”

TORINO- Ai microfoni di Radio24, l’ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato la partita di supercoppa italiana, che ha visto la Lazio prevalere sulla Juventus: “I biancocelesti stanno meglio della Juve al momento. In queste due gare hanno dimostrato di essere superiori per caratteristiche e modo di giocare, ma magari tra tre mesi saremo di nuovo qui a parlare d’altro. La squadra di Sarri ha sofferto molto sulle fasce, Inzaghi può contare su esterni che garantiscono un gioco che nessun altro possiede in Italia”.